Tour de Burgos : Remco Evenepoel remporte la victoire finale

Evenepoel a surtout rencontré l'opposition de Mikel Landa, troisième au départ de l'étape car George Bennett, deuxième, a rapidement perdu toute chance. "Je ne pouvais pas perdre de temps aujourd'hui, je voulais garder le maillot et j'ai réussi. Mais cela n’a pas été facile, surtout que la montée n'était pas vraiment mon truc. Mais j'avais Landa dans ma ligne de mire en permanence et j'ai pu contrer ses attaques. C'était difficile. J'ai été surpris et j'ai dû me battre à fond. Mais j'ai gardé le maillot".

"C'était plus dur qu'il y a deux jours quand j'ai gagné l'étape. Heureusement j'avais une bonne équipe autour de moi et j'ai achevé le travail", a expliqué Evenepoel. "L'équipe a parfaitement fonctionné, m'a maintenu en bonne position et c'était mon travail de conclure comme je l'ai fait. Je suis heureux. C'est ma première participation au Tour de Burgos et j'ai apprécié. C'était ma troisième course à étapes cette saison et je gagne pour la troisième fois."