Un phoque mort retrouvé dans le chenal du port à Nieuport

Le phoque a été retrouvé vendredi dans le chenal du port, à hauteur des bouches de l’Yser. Peu avant 20h, son cadavre est devenu visible à marée basse.

Jean Thiébaut a fait la triste découverte. "Ce qui aurait dû être une belle promenade avec les enfants est devenu une confrontation avec la réalité", déclarait-il.

Le phoque est décédé après s’être emmêlé et étranglé dans une corde au bout de laquelle pendait un faux canard ou oiseau recouvert d’algues marines. Cette corde pourrait provenir de la navigation de plaisance.

"Ne laissez pas trainer vos affaires sur la plage, et pas en mer non plus", souligne Jean Thiébaut.