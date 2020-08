Des bars de plage pénalisés pour avoir assuré le service au comptoir

Des bars de plage dans les stations balnéaires de La Panne, Coxyde, Nieuport et Le Coq se sont vus infliger des amendes pour avoir servi des clients au comptoir. D’après la police, ces bars sont soumis aux règles Covid-19 imposées au secteur de l'horeca et doivent donc obligatoirement assurer le service à table. Cette obligation ne s'applique cependant pas aux bars de plage de Blankenberge et Knokke-Heist.