Frank Deboosere : "Nous nous dirigeons vers une grosse vague de chaleur"

Une vague de chaleur désigne une période d’au moins cinq jours consécutifs pendant lesquels les températures atteignent 25 degrés ou davantage. Au moins trois de ces jours doivent afficher des températures de 30 degrés ou plus.

Ces conditions devraient être remplies dès la deuxième moitié de la semaine prochaine, si l’on en croit les prévisions météorologiques. Mercredi, le thermomètre devrait monter à 26 degrés. Ensuite, nous devrions avoir droit à six jours affichant des températures de 30 degrés et davantage.

"Vendredi, samedi et dimanche prochains, et puis lundi et mardi, nous aurons droit à un temps d’été carrément tropical, avec des maxima quotidiens allant jusqu’à 35 degrés", indique Frank Deboosere.

Fin juin, la Belgique avait aussi déjà connu une période de chaleur, mais sans qu’il s’agisse alors d’une vague de chaleur officielle. A Uccle, où se trouve l’Institut royal météorologique (IRM), on n’avait pas mesuré de températures de 30 degrés. Pendant l’été 2019, la Belgique avait traversé trois vagues de chaleur.