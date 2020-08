L'Antwerp décroche la Coupe de Belgique et un ticket pour l'Europa League

Dans le stade Roi Baudouin vide de spectateurs (prévention contre le coronavirus oblige), l'Antwerp a remporté samedi soir la Coupe de Belgique de football pour la troisième fois de son histoire en battant le Club Brugeois 1-0. Lior Refaelov a inscrit l'unique but de la partie, à la 25e minute de jeu, offrant une troisième Coupe au 'Great Old' et envoyant son équipe directement en phase de groupes de l'Europa League. Au détriment du Sporting Charleroi.