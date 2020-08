La Pro League rappelle aux clubs et joueurs le protocole de sécurité corona

Parmi d’autres, le virologue et membre du groupe d'experts Marc Van Ranst a épinglé ce dimanche les joueurs de l'Antwerp, en partie parce qu'ils ont célébré leur victoire contre le Club Brugeois en Coupe avec trop d'exubérance et sans distance sociale. Les scènes qui ont suivi le seul but de Lior Refaelov ont également contrarié le virologue : des joueurs couchés en tas les uns sur les autres, se serrant dans les bras les uns des autres, posant en groupe serré pour les photos avec la Coupe. "Des règles différentes s'appliquent à certaines professions, et c'est une erreur", a écrit Van Ranst sur Twitter.

La Pro League, qui espère obtenir bientôt une exception à l'interdiction de pratiquer le sport à Anvers, n'a pas apprécié car les finales de la Coupe et de D1B devaient convaincre les experts et les politiciens que le football professionnel était prêt à lutter contre la propagation du coronavirus. "Des scènes sur et autour de la finale de la Croky Cup n'étaient pas conformes aux protocoles Covid-19", a admis le porte-parole Stijn Van Bever.