Les chiffres corona montent à Bruxelles : "Cette semaine sera importante"

Plusieurs villes et communes se montrent plus sévères, depuis ce week-end, envers les citoyens qui ne portent pas de masque dans les lieux publics où il est imposé. "Fini de jouer", déclarait la police au littoral ce samedi. Et les amendes commencent à s’y multiplier.

A Bruxelles-Ville aussi, le bourgmestre Philippe Close estime que le temps de la sensibilisation du public est passé. Les amendes sont maintenant effectivement perçues auprès des contrevenants. Même scénario à Gand (Flandre orientale), où seul un petit pourcentage de la population ne respecte pas les règles sanitaires.

A Bruges (Flandre occidentale), ce sont avant tout les touristes étrangers qui omettent de porter un masque. La police préfère alors leur parler, plutôt que de leur imposer immédiatement une amende. Celle-ci est actuellement réservée aux touristes qui se montrent récalcitrants. Et dans la ville universitaire de Louvain (Brabant flamand), il n’y aurait qu’une minorité de personnes qui reçoivent effectivement une amende.