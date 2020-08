Covid-19 : le nombre moyen d’infections est monté à 491 par jour

Mercredi dernier, de nouvelles mesures de prévention décrétées par le Conseil national de sécurité entraient en vigueur dans toute la Belgique, et des mesures encore plus drastiques (comme un couvre-feu) étaient imposées à la province d’Anvers, où le nombre de nouvelles contaminations est actuellement le plus important. Quand pourra-t-on voir les premiers effets de ces mesures, notamment dans une stabilisation puis une diminution des chiffres quotidiens ? Quand la courbe des contaminations commencera-t-elle à s’aplatir ?

C’est la question qui était posée ce lundi matin au virologue Marc Van Ranst (photo), dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT). Ce dernier reste prudent, mais estime que les chiffres pourraient commencer à régresser dès la fin de cette semaine. La courbe pourrait éventuellement alors s’aplatir légèrement.

"Peut-être vers la fin de cette semaine, et je me montre un peu optimiste en disant cela. Si on ne voit pas encore de diminution des chiffres, au moins une augmentation moins importante que ces derniers jours, en espérant que le nombre de nouvelles contaminations commence à diminuer par la suite", estimait Marc Van Ranst.