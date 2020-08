L'Ancienne Belgique suspend sa collaboration avec 200 travailleurs externes

"Pour la plupart, l'AB constituait depuis longtemps une source de revenus importante, voire primordiale. Ces très nombreux collaborateurs, qui ont toujours joué un rôle majeur dans le fonctionnement de la maison, se préparent désormais à des lendemains très sombres au sein de leur branche d'activité", se désole la célèbre salle du centre de Bruxelles.

"Hélas, cette intervention dans le domaine de l’emploi n’est jamais qu’un exemple des multiples et profondes répercussions de la pandémie sur le secteur musical et événementiel, hier encore si florissant. Nombreuses sont les personnes et entreprises de sous-traitance qui, depuis le début de la crise, subissent des pertes de revenus inédites. Partout sur le terrain, les conséquences néfastes se font d’ores et déjà sentir".

"Au sein de l’AB, nous plaçons tous la santé et la sécurité des artistes, des crews et de notre vaste public en tête de nos priorités. L’AB est résolue à prendre ses responsabilités et veut faire tout son possible pour arrêter le virus. C’est ainsi qu’elle a développé une feuille de route en collaboration avec l’oKo (Overleg Kunstenorganisaties), fédération qui travaille elle-même en étroite relation avec le GEES et le cabinet Culture".