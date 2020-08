Le Beerschot bat OHL 1-4 et est champion de 1B, mais les deux équipes montent en division 1A

Par la force des choses, Marc Brys a été obligé d'apporter des changements à l'équipe du match aller. Le coach louvaniste a notamment dû se passer de Laurent Henkinet parti au Standard et d'Aboubakar Keita, indisponible suite au décès de sa mère. Hernan Losada a reconduit le onze de l'aller avec Tom Pietermaat, qui a décoché le premier tir, et Tissoudali, qui a placé le ballon dans les mains de Darren Keet dans la foulée (4e).

Les Rats ont encore bloqué Oud-Heverlee Leuven (OHL) dans son rectangle pendant quelques minutes avant que la réplique ne tombe. Lancé dans l'axe du but par Thomas Henry, Mathieu Martens a vu son tir être bloqué avec difficulté par Mike Vanhamel (21e). Les occasions se sont succédées pour les Louvanistes, mais Frédéric Duplus a complètement manqué sa reprise de la tête alors que Vanhamel était battu (32e), Henry n'a pas été plus précis sur un centre de Dimitri Mercier (33e) et Kamal Sowah a envoyé le ballon sur la transversale (35e).

En fin de période, les joueurs du Beerschot ont placé trois corners sous le nez de Keet, qui a été surpris par une déviation de son défenseur, Schuermans (42e, 0-1). Dès la reprise, le duo Noubissi-Toussidali a mis fin au suspense: Keet n'a pu retenir un envoi du Camerounais et le Néerlandais a mis le ballon au fond du but (52e, 0-2). Il y a eu un doute sur la position de Tissoudali, mais le VAR a exclu tout hors-jeu.

Le Beerschot survolait les débats et sur une récupération de balle heureuse, Noubissi a fixé Schuermans avant d'enclencher un tir du droit dans l'angle opposé (62e, 0-3). Après une nouvelle transversale de Sowah (66e), Louvain a réduit son retard par Perbet (79e, 1-3). L'attaquant français a remplacé Stallone Limbombé (71e), qui était monté au jeu à la mi-temps (46e). Mais le dernier mot est revenu à Placca Fessou (90e+3, 1-4).

Vendredi, l'Assemblée générale de la Pro League a décidé que les deux équipes sont promues dans une D1A à 18 clubs. Cette rencontre s'est tout de même jouée afin d'assurer des garanties juridiques à la Pro League et parce que, sur le plan administratif, un champion doit être nommé.

Tout comme lors du match qui opposait samedi, au stade Roi Baudouin, le Club Brugeois à l'Antwerp, les gagnants de dimanche soir s'en sont peu tenus aux règles de sécurité sanitaire en vigueur. La Pro League les avait pourtant rappellées dimanche encore aux deux équipes qui s'affrontaient à Louvain.