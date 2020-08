Steven Van Gucht : "Le virus n'est pas que le problème d'Anvers"

Treize communes de Belgique comptaient la semaine dernière plus d'une personne contaminée par le nouveau coronavirus pour 1.000 habitants, apprenait-on ce lundi lors de la conférence de presse du Centre de crise et du SPF Santé publique. Le virus "n'est pas que le problème d'Anvers", a souligné le virologue et porte-parole interfédéral Covid-19, Steven Van Gucht (photo). Il est cependant convaincu que l’épidémie va passer et qu’un retour à une vie en société "normale" devrait pouvoir avoir lieu l’an prochain.