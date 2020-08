Le beffroi et l’hôtel de ville de Menin vont finalement être rénovés

Il s’agit d’un dossier qui traine depuis dix ans dans la ville historique de Flandre occidentale, mais le beffroi et l’hôtel de ville (photo) vont enfin être rénovés. "Le beffroi est repris dans le patrimoine mondial de l’Unesco. Un tel dossier prend toujours un peu plus de temps", indique l’échevin du Patrimoine Renaat Vandenbulcke (N-VA). L’ensemble du projet de rénovation devrait coûter plus d’un million d’euros.