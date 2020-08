Le corps sans vie de l’ex-bourgmestre Ilse Uyttersprot retrouvé à Alost

"C’est avec horreur et incrédulité que j’apprends le décès d’Ilse Uyttersprot, dans des circonstances dramatiques", déclarait ce mardi matin le bourgmestre Christoph D’Haese au quotidien Het Laatste Nieuws.

"J’apprends que le coupable présumé se serait livré à la police. Les circonstances précises du drame doivent encore être établies par la police et le parquet", ajoutait le maïeur. "Mes pensées vont aux deux enfants, à la famille et aux amis d'Ilse".

"Il s'agit d'un acte non politique, qui s'est déroulé dans la sphère relationnelle", ajoutait D'Haese (photo, à dr.). D’après les informations obtenues par VRT NWS de source fiable, le coupable présumé aurait eu une liaison avec Ilse Uyttersprot, depuis quelques temps seulement. Il serait connu de la justice pour violences domestiques et harcèlement. Ces faits remontent néanmoins à de longues années et ne datent pas de sa relation avec l'échevine.

Compte tenu du profil de la victime et du milieu politique sensible, l'enquête est examinée par la police fédérale. Après avoir interrogé le suspect, le parquet a communiqué sur l'affaire ce mardi midi et confirmé que l'homme s'est présenté ce mardi matin à la police en déclarant avoir tué la victime. Le corps sans vie a ensuite été découvert dans un appartement alostois.

Ilse Uyttersprot (photo, à g.) a été bourgmestre d’Alost entre 2007 et 2012. Elle était actuellement échevine, mais sans attributions.