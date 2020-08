Le nombre de chômeurs a augmenté de 7,9% en Flandre

L'impact de la crise du coronavirus continue d'être observé dans les chiffres de l'emploi, mais de façon un peu moins importante qu’en mai et juin derniers. Le chômage a augmenté dans toutes les provinces du nord du pays, et un peu plus en Flandre occidentale (+10,4%) et dans le Brabant flamand (+8,8%).

La hausse est également plus prononcée parmi les demandeurs d’emploi qui viennent de sortir de l'enseignement supérieur (+11,4%).

Interviewée à la VRT ce mardi, la ministre flamande de l’Emploi, Hilde Crevits (CD&V), a d’ailleurs précisé que "la moitié des nouveaux demandeurs d’emploi enregistrés viennent de terminer leurs études. Ces chiffres sont identiques à ceux de l’an dernier. Mais si l’on considère les chiffres du chômage dans leur ensemble, ils sont nettement plus élevés que ceux de l’année dernière à la même époque. A cause de la crise sanitaire".

L’augmentation du chômage est la plus prononcée dans la tranche des personnes âgées de 25 à 40 ans. Parmi les personnes bénéficiant d’une formation assez poussée, la hausse est aussi disproportionnée.