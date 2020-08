Un quart de jobs étudiants en moins en juillet

"Après la chute désastreuse des vacances de Pâques (en plein confinement) au cours de laquelle deux emplois étudiants sur trois ont été supprimés, une amélioration constante a été remarquée les mois suivants", explique Randstad. En juillet, le nombre de jobs étudiants a diminué de 24%, tant en termes d'heures que d'effectifs. En 2019, quelque 465.000 étudiants avaient travaillé pendant les mois d'été.

La baisse est notable dans presque tous les secteurs. Toutefois, les parcs d'attractions et le secteur horeca affichent respectivement une baisse de 50% et 30%. Les secteurs industriels (métal, alimentation,...), les banques et les assurances travaillent également avec moins d'étudiants cette année. Dans la construction et la chimie, la baisse reste en revanche assez limitée (-15%).

Les seules exceptions sont les petits commerces d'alimentation, la logistique et la santé où l'emploi des étudiants s'est plus ou moins maintenu. Aucun secteur majeur n'en tire de bénéfice.