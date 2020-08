Ce mercredi marque le début de notre première vague de chaleur de l’été

De son côté, la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) a activé depuis dimanche la phase d'avertissement du plan "Forte chaleur et pics d'ozone" en raison d'une augmentation attendue des concentrations d'ozone dans l'air. Cette phase sert surtout à informer le grand public ainsi que les professionnels de la santé et des soins aux personnes, pour qu'ils soient particulièrement vigilants et veillent à vérifier les réserves de boisson, la température ambiante à l'intérieur des bâtiments, notamment.

Il est aussi conseillé, lors de son activation, de faire attention à ses proches, aux personnes isolées, surtout si elles font partie d'un groupe sensible: personnes âgées, malades chroniques, bébés et enfants.

La canicule arrive alors que le déficit de précipitations en Belgique reste préoccupant. En Wallonie, une douzaine de communes ont pris des mesures de restriction de l'usage de l'eau. La cellule sécheresse rappelle l'importance "d'un usage raisonné de l'eau de distribution, pour préserver les ressources et garantir un approvisionnement normal au cœur de l'été, notamment suite à la hausse du tourisme et de l'activité horeca en Wallonie". Quant à la circulation des kayaks, elle n'est actuellement plus possible en raison de niveaux d'eau insuffisants notamment sur la Semois, la Lesse ou l'Ourthe.

En Flandre, un appel a également été lancé pour une consommation raisonnée de l'eau de distribution et à éviter de l'utiliser, par exemple, pour arroser sa pelouse ou laver sa voiture. L'association faîtière des entreprises flamandes de gestion de l'eau et d'égouttage Aquaflanders avait déjà lancé un appel en avril et mai aux citoyens au nord du pays alors que le niveau des eaux souterraines en Flandre était bas en de nombreux endroits.