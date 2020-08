La province d’Anvers ajuste certaines mesures contre le coronavirus

L’obligation de porter un masque dans l’espace public et dans les endroits où la distance sociale de 1,5 mètre ne peut être respectée est adaptée pour les personnes avec un handicap et pendant un travail physique intense. Dans ces cas précis, le masque n’est plus obligatoire. La police traitera l’obligation du port du masque également avec plus de précaution.

Les centres de fitness sont à nouveau autorisés à ouvrir leurs portes, mais en se tenant aux règles strictes qui sont entrées en vigueur la semaine dernière. Ceux qui enfreindront ces règles devront fermer pendant deux semaines.