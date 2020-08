Les prix de l'énergie ont baissé de 16% au deuxième trimestre

Cet écart s'explique principalement par un recul des prix des carburants, des combustibles liquides, du gaz et de l'électricité. "Les prix de l'électricité ont évolué de manière différente, à la hausse pour les pays voisins (+2,7% en moyenne), et à la baisse en Belgique (-7,7% en Belgique)", indique Peter Van Herreweghe, directeur de l'Observatoire des prix, cité dans le communiqué.

Cependant, la facture d'électricité reste généralement plus salée en Belgique (912,6 euros par an) qu'en France (657,5 euros) ou aux Pays-Bas (571,9 euros) en raison des taxes et des tarifs de réseau appliqués. Les consommateurs allemands (1.134,9 euros) sont, en revanche, moins bien lotis.

En comparaison avec le deuxième trimestre 2019, les prix à la consommation des produits alimentaires ont, eux, progressé de 3,2% en glissement annuel en Belgique, ce qui correspond à une augmentation de l'inflation par rapport au trimestre précédent (2,1%), indique le rapport.

Les prix des produits alimentaires non transformés ont connu une inflation positive importante (6,1%), soit l'inflation la plus prononcée depuis le deuxième trimestre 2013. Les prix des produits alimentaires transformés ont également à nouveau augmenté (2,4%, entre autres à cause des boissons alcoolisées et la catégorie du sucre et de la confiture).