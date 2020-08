Ostende et la SNCB s’accordent pour gérer l'affluence de touristes à la Côte

La société de transport diffusera également ces informations au moyen de grands panneaux d'affichage LED à l'extérieur de la gare d'Ostende et d'écrans d'information dans la ville, mais aussi via les réseaux sociaux. Le tri des passagers au moyen de barrières Nadar installées sur la place devant la gare, en fonction de leur destination, devrait aussi permettre le respect des distances de sécurité et une meilleure gestion de la foule au sein de la gare. La police fédérale, la police locale et Securail (service de sécurité de la SNCB) veilleront au bon déroulement des opérations.

Le bourgmestre Tommelein s'est dit soulagé qu'il y ait un accord avec les chemins de fer belges, lui permettant "d'affronter le week-end et la canicule avec l'esprit tranquille". Il se dit maintenant ouvert à l’arrivée de trains supplémentaires à Ostende, pendant les périodes d’affluence de touristes d’un jour.