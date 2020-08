Deux Belges parmi les victimes des explosions à Beyrouth, la Belgique propose son aide au Liban

Les quelque 2.200 Belges vivant dans la région et enregistrés auprès des Affaires étrangères ont été contactés mardi soir par l'ambassade belge via SMS. Les autorités belges ont ainsi été averties du décès d'un Belgo-Libanais qui vivait à Beyrouth avec sa famille, indiquait mercredi matin un porte-parole des Affaires étrangères. Vers midi, le ministère apprenait aussi le décès d'une Belgo-Libanaise. Actuellement il n'y a pas d'information concernant d'autres victimes belges, ajoute le ministère.

On avait déjà appris que deux employés de l'ambassade de Belgique et deux membres de leur famille séjournant dans la capitale libanaise ont par ailleurs été légèrement blessés par des éclats de verre dus aux déflagrations. Les explosions ont causé d'importants dégâts à l'ambassade de Belgique.

"L'ambassadeur est sur place pour évaluer les dégâts. Nous continuons à suivre la situation de près et sommes prêts à apporter de l'aide aux Belges présents sur place", explique encore le porte-parole des Affaires étrangères. Le ministre Philippe Goffin a déjà pris contact avec l'ambassadeur du Liban à Bruxelles et prendra contact plus tard dans la journée avec son homologue libanais.

Les explosions, survenues dans la zone portuaire de la capitale libanaise et qui seraient dues à 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium stocké dans un entrepôt, ont fait une centaine de morts et plus de 4.000 blessés, selon un bilan encore provisoire.