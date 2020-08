Déjà 67 employés de Westvlees à Staden positifs au Covid-19, le port du masque devient obligatoire dans l'espace public

Des foyers de contamination sont apparus depuis le début de la pandémie dans des abattoirs de différents pays, comme en Allemagne, en France ou aux Etats-Unis. Les experts cernent encore mal les raisons de ces contaminations, sans doute liées à la promiscuité, mais peut-être aussi à des conditions de froid et de ventilation propres à ces usines.

En mai, plus de 90 cas avaient été découverts dans un établissement de Basse-Saxe en Allemagne. Westvlees se présente comme l'un des plus importants producteurs européens de viande porcine fraîche et préparée. L'activité de découpe doit continuer sur d'autres sites de l'entreprise que Staden, notamment en Wallonie, avait indiqué mercredi un chef de production de l'entreprise.