Le village #TestCovid d’Anvers a ouvert ses portes

Depuis ce jeudi matin, le village médical construit sur le site Spoor Oost à Borgerhout reçoit les habitants de la ville d’Anvers et des communes avoisinantes de Borsbeek, Wommelgem, Schoten et Stabroek qui veulent se faire tester pour vérifier s’ils ont été contaminés, ou pas, au coronavirus. "Cela se passe très bien et comme planifié", indiquait vers midi le docteur Hilde Phillips.