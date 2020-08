Canicule : alerte rouge dès samedi dans la plupart des provinces

L'alerte orange est déjà en vigueur dans toutes les provinces depuis vendredi, à l'exception de la Côte (Flandre occidentale). Mais à partir de samedi, une alerte rouge sera mise en place pour une grande partie de la Belgique. Seules la province de Luxembourg (code orange) et la Côte (jaune) ont un niveau d'alerte plus bas.

L'IRM s'attend à ce que les températures atteignent les 36 ou 37 degrés ce week-end à l'intérieur du pays. Le code rouge est décrété lorsque les températures atteignent minimum 35 degrés trois jours d’affilée ou quand elles grimpent jusqu’à 40 degrés et plus pendant au moins un jour.

Avec des températures aussi élevées, il est important de boire régulièrement et de manger des aliments facilement digérables, de s'habiller plus légèrement, de passer la journée dans des endroits plus frais, de garder les fenêtres et les portes fermées et de surveiller son état de santé, de se reposer aussi, indique l'IRM.