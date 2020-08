Covid-19 : la moyenne monte à 550 nouvelles infections quotidiennes

Au niveau national, la croissance des nouveaux cas de Covid-19 est ralentie, "passant d'un doublement du nombre de cas à une augmentation d'environ 50% par semaine", a indiqué ce vendredi Frédérique Jacobs, porte-parole interfédérale.



Après une croissance "extrêmement forte" dans la province d'Anvers, la hausse est actuellement ramenée à 10%. "C'est probablement l'effet des mesures prises dans cette ville", a avancé la porte-parole. Une baisse des moyennes hebdomadaires est également constatée en Flandre occidentale et dans le Limbourg. En revanche, la Région de Bruxelles-Capitale connaît une augmentation soutenue de 150% par semaine.



"Aujourd'hui, la situation n'est pas aussi dramatique que lors de la première vague", a souligné la porte-parole. Elle a en revanche insisté sur le nombre important de cas confirmés. "Nous sommes conscients que nous voyons une portion bien plus grande de l'iceberg qu'en mars et c'est le résultat des efforts déployés ces dernières semaines. Mais l'augmentation que nous voyons est bien réelle et n'est pas seulement liée à la hausse du nombre de tests", a-t-elle affirmé.



Frédérique Jacobs a également rappelé qu'un test négatif au Covid-19 ne garantit pas de ne pas être infecté. En effet, il est possible d'être porteur du virus et que le test reste négatif pendant les premiers jours de l'exposition. "Un test fournit des connaissances, mais ne vous protège pas, ni ne vous guérit. Et il ne remplace en aucun cas la quarantaine."