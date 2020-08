L'aide matérielle envoyée vendredi par la Belgique au Liban est arrivée à Beyrouth

Un avion C-130 a décollé vendredi vers 18h40 de l'aéroport militaire de Melsbroek, avec à son bord plusieurs tonnes de matériel fourni par la Belgique pour venir en aide au Liban, où deux explosions ont fait mardi plus de 150 morts et des milliers de blessés à Beyrouth. L'équipe belge et le matériel médical et humanitaire sont bien arrivés (photo), annonçaient samedi midi les Affaires étrangères. "Notre ambassade de Belgique à Beyrouth a approuvé les provisions et continue d'aider les Belges dans le pays", ajoute-t-elle sur Twitter.

Le gouvernement belge avait proposé aux autorités libanaises de mettre à leur disposition une équipe multidisciplinaire, via B-Fast, mais le Liban a estimé que c'était surtout de matériel dont il avait besoin sur place pour le moment, avait précisé sur le tarmac le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Philippe Goffin.