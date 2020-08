La Flandre désormais en orange foncé sur la carte de l'ECDC

Sur la carte épidémiologique européenne du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la Flandre est passée de l’orange à l’orange foncé car la Région compte plus de 60 nouveaux cas de coronavirus pour 100.000 habitants depuis ces deux dernières semaines. La Wallonie reste quant à elle en orange clair, avec entre 20 et 60 contaminations pour 100.000 habitants sur la même période.