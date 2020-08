"Une équipe B-Fast part ce vendredi soir pour Beyrouth"

Environ 150 personnes, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, se sont rassemblées jeudi soir, entre 18h30 et 20h30, devant l'ambassade du Liban à Bruxelles pour rendre hommage aux victimes des explosions de Beyrouth qui ont fait au moins 150 morts et plus de 5.000 blessés.

Des personnes, parmi lesquelles de nombreux ressortissants libanais, sont venues se recueillir et exprimer leur solidarité. Elles ont entonné l'hymne national. Des chansons libanaises ont aussi été diffusées. Des drapeaux libanais ont été étendus et des bougies ont été déposées au sol. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles est venu déposer une gerbe de fleurs.

L'appel au rassemblement était citoyen et organisé par un ressortissant et une ressortissante libanais en Belgique. "Cet hommage a pour but de se montrer solidaires", expliquait Tarek El Halabi, co-organisateur du rassemblement. "Nous pensons aux victimes, à leurs familles, aux Libanais sur place. Nous ne sommes pas dans les critiques aujourd'hui. Nous voulons avant tout être forts et unis face à cette tragédie. C'est notre message, un message du cœur. On va essayer de s'organiser pour envoyer des dons. Nous voulons montrer que nous sommes solidaires avec les gens qui sont là-bas, qu'on est avec eux malgré la distance qui nous sépare."