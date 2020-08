Une nouvelle espèce d'insecte a été aperçue dans un jardin à Louvain

La mantispe commune appartient à l'ordre des névroptères, qui regroupe également des coléoptères, des libellules et des papillons. L'insecte vit en Europe du Sud et en Europe centrale. Les populations les plus proches se trouvent au centre de la France.

L'insecte a probablement été transporté par véhicule en provenance du sud de l'Europe. L'endroit où il a été aperçu est situé à deux cents mètres de la gare de Louvain et rend cette hypothèse plausible. Plusieurs groupes d'études de Natuurpunt réaliseront un vaste inventaire de la zone ferroviaire Louvain-Nord à la demande de la Ville.

Les terrains situés près des chemins de fer accueillent souvent des visiteurs du Sud. L'un des plus connus est le lézard des murailles, qui est en train de se propager à travers la Flandre via le réseau ferroviaire.