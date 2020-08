La Jupiler Pro League ouvre sa nouvelle saison, après cinq mois de confinement

Pour la première fois depuis le 8 mars dernier, un match de première division belge de football sera à nouveau disputé ce samedi. La crise sanitaire avait entrainé la suspension du football à tous les niveaux. Proclamé champion après 29 journées d'une saison 2019-2020 ponctuée prématurément en raison du coronavirus, le Club Brugeois affrontera Charleroi ce samedi après-midi en lever de rideau de l'exercice 2020-2021 de Jupiler Pro League. La D1A, riche de 18 équipes après le maintien de Waasland-Beveren - obtenu devant les tribunaux - et les montées d'Oud-Heverlee Louvain et du Beerschot, débutera à huis clos (sans public) à cause des mesures sanitaires.