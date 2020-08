Récoltes en danger: les fortes chaleurs rôtissent les pommes et poires sur les arbres

L’entreprise fruitière Het Torenhof, à Brussegem (Merchtem) en Brabant flamand, attend avec impatience que les températures redescendent. An De Rijck craint de voir ses pommes et poires rôtir sur les arbres. "Elles attrapent un coup de soleil et commence à cuire. Elle attrapent des taches brunes, qui ressemblent à de grosses taches de pourriture".

Le goût des fruits en est complètement altéré. "Ce qui fait que nous ne pouvons même plus les utiliser pour faire du jus ou de la compote". Il ne reste rien d’autre à faire que de les jeter à la poubelle. "La qualité interne des fruits est malheureusement atteinte", précise An De Rijck. "Les cellules des fruits sont endommagées".

L’entreprise fruitière craint que les dégâts soient aussi importants que l’an dernier, où des fruits avaient aussi bruni sur les arbres pendant la canicule. "Il n’y a rien que nous puissions faire pour protéger nos fruits. La météo détermine tout, pas nous. Il ne nous reste plus qu’à attendre que le temps rafraichisse", concluait An De Rijck.