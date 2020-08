Contrôles de police renforcés au littoral: “Tout le monde est bienvenu, sauf les fauteurs de troubles"

Trois personnes ont été arrêtées judiciairement à la suite de la bagarre survenue samedi sur la plage de Blankenberge, indiquait ce dimanche la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale. Les personnes impliquées devaient être interrogées sur les faits. Environ 17 autres arrestations administratives ont également eu lieu.

D’après les informations recueillies par VRT NWS, et entretemps confirmées par la police de Blankenberge, une cinquantaine de jeunes venant de Bruxelles ont été impliqués dans la bagarre générale sur la plage. Certains d’entre eux auraient été sous l’emprise de la boisson ou de la drogue au moment des faits. Priés de baisser le volume de la musique qu’ils avaient apportée, ils ont réagi avec agressivité et la situation s’est envenimée, d’autres personnes intervenant, racontait un étudiant jobiste témoin à VRT NWS. Lorsque la police a voulu s’interposer, des jeunes se sont retournés contre elle et ont notamment utilisé du matériel de plage, comme des parasols et chaises longues, mais aussi des bâtons, bouteilles et verres qu’ils ont lancés en direction de la police.

Quelque 120 agents de police ont dû intervenir dans Blankenberge jusque tard en soirée, pour parvenir à rétablir le calme dans la station balnéaire. Neuf d’entre eux auraient été légèrement blessés.

Une vingtaine de jeunes fauteurs de troubles ont donc été interpellés. Les autres ont également pu être identifiés. Ils seraient tous connus de la police, pour d’autres faits. Il se pourrait qu’ils fassent partie d’une bande de jeunes.