Delphine Boël s’exprime pour la première fois après le procès : "J’étais la honte, le linge sale du Roi"

Certaines personnes lui reprochent d’utiliser sa parenté avec Albert II pour vendre ses œuvres d’art, suggère le journaliste Chris Michel. Delphine rappelle qu’elle est artiste de longue date et qu’à l’université britannique où elle a obtenu un diplôme personne ne savait qui est son père. "Les gens semblent se demander pourquoi je me plains puisque je viens d’un milieu privilégié. Pourquoi je ne me tais pas tout simplement puisque je suis la fille d’un roi ?". Mais pour l’artiste cela n’a rien à voir avec le statut de son père. "J’aurais préféré simplement avoir des parents qui m’aiment et qui m’acceptent".

L’exposition à Knokke est intitulée "Attitude". Un titre qu’explique Delphine Boël : "Avant 1999 j’étais une artiste comme les autres et c’était plus facile. Mais je ne veux pas me plaindre. Tout le monde a des épreuves à surmonter. C’est l’attitude que nous adoptons vis-à-vis de ces défis qui façonne notre vie. C’est la seule chose que nous puissions contrôler", conclut Delphine Boël.