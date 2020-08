La Belgique prévoit une aide humanitaire supplémentaire pour Beyrouth

Le ministre Goffin participera à la conférence internationale d'appui et de soutien à Beyrouth et à la population libanaise dimanche à 14 heures. La conférence sera présidée par le président français Emmanuel Macron et le Vice-Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Amina Mohammed. L'objectif est de collecter des ressources supplémentaires et de coordonner l'aide internationale, afin de fournir à la population libanaise la meilleure assistance possible.

"La Belgique va envoyer 5 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire d'urgence à Beyrouth. Nous le ferons par l'intermédiaire d'organisations partenaires multilatérales dans les secteurs où les besoins de la population libanaise sont les plus importants: en termes médicaux, bien sûr, mais aussi en termes de distribution de nourriture et de reconstruction de logements et d'infrastructures", a déclaré le ministre De Croo (photo archives).