Un jeune homme se noie dans le Canal de la Nèthe à Lierre

Les deux personnes qui se trouvaient le long du canal avec le jeune demandeur d'asile ne sachant pas non plus nager, elles sont allées chercher du secours. Mais il semblerait que le jeune homme soit resté une demi-heure dans l’eau avant qu’un plongeur puisse lui venir en aide et le sortir du canal. Les tentatives de réanimation se sont alors avérées infructueuses. L’homme est décédé.

A la suite de ce tragique accident, la police de Lierre rappelle qu’il est interdit de nager dans les zones non surveillées de rivières et canaux. "Il est tentant de se baigner en temps de canicule, mais par endroits il y a de dangereux courants sous-jacents", rappelle la police.