Encore de fortes chaleurs dans les prochains jours avec un rafraichissement à partir de jeudi

Les champs nuageux laisseront parfois leur place à de larges éclaircies lundi après-midi, sous des chaleurs à nouveau étouffantes, prévoit l'Institut royal météorologique. Le mercure chauffera jusqu'à 30°C à la mer et 35 ou 36°C dans le centre et en Campine. Des orages de chaleur pourront éclater localement. Le littoral soufflera sous un vent modéré tandis que le reste du pays devra se contenter d'un vent faible. La nuit sera à nouveau très douce avec des minima entre 18 degrés dans les Hautes Fagnes et 23 degrés dans les villes.

Demain mardi, il fera à nouveau très chaud avec des périodes ensoleillées et des champs nuageux. A l'intérieur du pays, un orage local sera toujours possible. Les maxima fluctuent de 30 degrés sur les hauteurs des Ardennes et au littoral à localement 36 ou 37 degrés ailleurs.

Mercredi, le temps très chaud se maintiendra avec des maxima de 29 à 36 degrés. La probabilité d'une averse ou d'un orage au cours de la journée et de la soirée sera néanmoins plus élevée que les jours précédents.

A partir de jeudi, le temps va changer avec des averses et des orages dans la plupart des régions. Il fera encore chaud avec des maxima de 26 à 31 degrés.

Enfin, vendredi, le temps sera nuageux avec la possibilité de quelques averses, éventuellement avec un caractère orageux. Il fera aussi moins chaud, les maxima dans le centre avoisineront les 25 degrés.