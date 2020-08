Gand met en place un centre de dépistage pour les vacanciers qui reviennent de zones rouges ou oranges

Gand a également désigné un coordinateur coronavirus. Son rôle sera d'aider les citoyens les plus vulnérables de Gand dont le test de dépistage du Covid-19 est positif pendant leur quarantaine. Elke Decruynaere cite l'exemple d'une mère célibataire avec 3 enfants. "Elle doit aussi nourrir sa famille. Mais si elle n'a pas de réseau pour organiser cela ou pas de budget pour faire livrer de la nourriture à son domicile, alors cette famille est en difficulté. Il n'est pas non plus possible que tout le monde reste à l'intérieur en permanence". À cette fin, le coordinateur corona va collaborer avec diverses organisations gantoises, dont le CPAS.