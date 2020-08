La SNCB ne peut pas supprimer ses trains spéciaux à destination de la Côte sans l’accord des autorités

Deux ministres fédéraux, la gouverneure faisant fonction de Flandre occidentale, les bourgmestres des communes côtières et la SNCB participeront mardi à une réunion de coordination à propos d'un plan de mobilité pour la côte, touchée par une forte affluence estivale, a appris lundi l'agence Belga de bonne source.

Cette réunion rassemblera les ministres de la Mobilité et de l'Intérieur, François Bellot (MR) et Pieter De Crem (CD&V), la gouverneure faisant fonction, Anne Martens, les bourgmestres des communes côtières, et des représentants de la SNCB. L'objectif est "d'établir un plan de transport adapté qui répond aux craintes des autorités locales quant à un afflux trop important de touristes à la côte", en dépit des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus.