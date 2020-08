Steven Van Gucht : "La croissance exponentielle des nouveaux cas semble avoir été interrompue"

A Anvers, ville pointée du doigt comme l'épicentre d'une reprise de la pandémie en Belgique il y a quelques semaines, il y a même une "légère diminution du nombre de nouveaux cas", ont expliqué les deux scientifiques. Pour la province d'Anvers dans son ensemble, on est passé de 1.435 nouveaux cas sur la période 24-30 juillet à 1.440, donc un chiffre quasi identique, durant la semaine suivante (31/07-06/08).

"On s'écarte donc d'une éventuelle nouvelle vague, si on respecte les mesures", ajoute Frédérique Jacobs. En dehors d'Anvers, c'est en Région bruxelloise (523 nouveaux cas sur la période 31/07-06/08, soit +41%) et en province de Liège (454, +46%) qu'on a observé la semaine passée le plus de nouveaux cas, "mais l'augmentation semble moins marquée qu'il y a quelques jours".

Sciensano et le centre de crise reconnaissent que l'actuelle vague de chaleur, avec des températures dépassant allégrement les 30 degrés, présente un nouveau défi, alors que l'on continue de combattre la propagation du coronavirus.