Covid-19 : La progression des nouveaux cas continue de ralentir, légère hausse des hospitalisations

L'incidence sur les sept derniers jours est elle de 35,8 nouveaux cas par 100.000 habitants, contre 32,3/100.000 habitants les sept jours précédents. Il y a donc une augmentation de 11,2% entre les deux périodes, ou une incidence sur 14 jours de 68,0 nouveaux cas par 100.0000 habitants.

Les hospitalisations augmentent, avec une moyenne de 26,7 admissions quotidiennes entre le 1er et le 7 août (+15%). Lundi, 312 lits d'hôpital étaient occupés par des patients infectés par le coronavirus, soit 8% de plus que le lundi 3 août, dont 73 aux soins intensifs (+35%), et 42 qui nécessitaient une assistance respiratoire.

Du 1er au 7 août toujours, le nombre de décès "avec Covid-19" s'est élevé à 3,6 par jour en moyenne (+56% par rapport à la précédente période de sept jours). "À travers le territoire, la croissance semble ralentie. Nous assistons toujours à une augmentation du nombre de nouveaux cas, mais cette augmentation a ralenti ces derniers jours", indique Sciensano dans son rapport.

"Dans les provinces d'Anvers (-2% du 1er au 7 août, NDLR.) et de Luxembourg (-17%), on assiste à une diminution du nombre de nouveaux cas. Cela pourrait signifier que le pic de la deuxième vague est déjà derrière nous, si nous continuons à suivre les règles de base ces prochaines semaines."

L'institut attire l'attention mardi sur un plus grand nombre de cas dans la région de Bruxelles-Capitale (+40%) et en province de Liège (+16%) entre les deux périodes de sept jours comparées. Dans le Hainaut, cette augmentation est aussi de 36%.

Au total, la Belgique a détecté 74.620 infections au Covid-19 depuis le début de l'épidémie. La Belgique a déjà recensé 9.879 décès