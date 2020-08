Des étudiants en manque de calme et de fraîcheur peuvent étudier dans une église à Duffel

Pour certains étudiants, l'été n'est pas synonyme de vacances. Ceux qui doivent présenter une deuxième session ou un examen d’entrée ne peuvent pas profiter du soleil et du farniente. Or, étudier par cette canicule peut être assez épuisant. Mais depuis hier à Duffel, en province d’Anvers, des étudiants peuvent se rendre à l'église Saint Franciscus de 8h à 22h pour leur blocus. Pour l'occasion, l'église est équipée de tout ce dont les étudiants ont besoin : la wifi, l’ électricité et de l’eau fraîche en abondance.