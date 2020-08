La province anversoise ajuste ses mesures contre la propagation du coronavirus : le couvre-feu limité à la nuit

Les mesures réajustées seront en vigueur dès ce mercredi 12 août et jusqu’au 26 août, précise Cathy Berx. Les autorités provinciales tiennent à rester très prudentes, malgré une légère baisse de la courbe des contaminations dans la région anversoise. Les précautions sont d’application pour l’ensemble de la province, mais les bourgmestres peuvent les renforcer localement si cela s’avère nécessaire, notamment en raison de l’apparition d’un foyer de contaminations.

Le couvre-feu, imposé au départ entre 23h30 et 6h du matin, est maintenant réduit à la nuit, à savoir entre 1h30 et 5h du matin. "Ces derniers jours il est effectivement apparu que le fait de limiter l’accès à la voie publique pendant la nuit encourage le respect de l’interdiction de rassemblement", expliquait la gouverneure.

Les établissements horeca peuvent maintenant fermer à 1h du matin, comme dans le reste du pays, et non plus déjà à 23h. Pour la composition des tables, elle n’est plus limitée à 4 personnes, mais suit la règle appliquée dans le reste du pays. A savoir qu’il est permis aux clients de s'asseoir à une table en compagnie de leur propre ménage et de leur bulle de cinq contacts extérieurs, pour un maximum de 10 personnes.

Les exploitants des cafés et restaurants doivent contrôler que les clients remplissent correctement leur fiche de contact. "Il n’existe qu’un seul Bart De Wever", indique Cathy Berx en guise d’exemple.

Ces mêmes exploitants doivent aussi vérifier que le personnel qu’ils emploient ne souffre pas d’infection des voies respiratoires, n’a pas de symptômes du coronavirus ou ne devrait pas rester en quarantaine.