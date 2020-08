Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est en hausse de 12%

Pour comparaison, l'augmentation s'élevait à 11% mardi, 16% lundi et 19% dimanche. Au total, 75.008 contaminations au Covid-19 ont déjà été constatées en Belgique depuis le début de l'épidémie, soit 388 de plus que le nombre arrêté mardi.

Les nouvelles hospitalisations continuent elles aussi d'augmenter, avec une moyenne de 33 admissions quotidiennes entre le 5 et le 11 août. C’est 47% de plus que pendant la période allant du 29 juillet au 4 aout. Mardi, 48 nouveaux patients ont été admis à l’hôpital, ce qui représente le plus élevé depuis fin mai.

Actuellement, 307 lits d'hôpital étaient occupés par des patients qui ont contracté le coronavirus. Septante-sept (+4) se trouvaient aux soins intensifs mardi, dont 38 (-4) avaient besoin d'une assistance respiratoire.

La Belgique compte 9.885 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Entre le 2 et le 8 août, près de 4 décès ont été enregistrés par jour en moyenne (ce qui représente une augmentation de 63% sur base hebdomadaire).