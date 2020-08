A Anvers, une œuvre de street art rend hommage à Julie Van Espen

L'artiste de street art Djoels (Julie Bouckhuyt) rend hommage à la jeune étudiante Julie Van Espen - assassinée en mai 2019 le long du canal à Anvers - avec une œuvre d'art urbain sur la façade du bâtiment d'une usine à Anvers, à proximité de l'endroit où la jeune femme a été tuée. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de la ville d'Anvers visant notamment à embellir le quartier et à le rendre plus attrayant et plus sûr.