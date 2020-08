Armé de ruban adhésif orange, le secteur de l'événementiel veut réveiller les autorités

Les initiateurs de la campagne "Disturb the sound of silence" (‘Dérangez le son du silence’), menée sur les médias sociaux pour demander des éclaircissements sur la relance du secteur événementiel après l'épidémie de coronavirus - ont mené leur action sur le terrain. Tôt ce jeudi matin, ils ont appliqué des croix en ruban adhésif orange sur les portes d'entrée de plusieurs ministères et bâtiments gouvernementaux à Bruxelles. Et ils ont filmé leur action (vidéo).