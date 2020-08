Le nombre d'enseignants qui poursuivent après 65 ans ne cesse d'augmenter

C'est depuis le 1er septembre 2012 qu'une personne travaillant dans l'enseignement flamand peut poursuivre sa carrière, sous certaines conditions, au-delà de l'âge de sa pension. Ces dernières années, ils sont de plus en plus nombreux à le faire: 270 en 2015-2016, 350 en 2016-2017, 375 en 2017-2018, 557 en 2018-2019 et 603 en 2019-2020.

L'année écoulée, 249 d'entre eux étaient actifs dans le secondaire, 224 dans le primaire, 58 dans le supérieur. Les plus âgés ont plus de 75 ans et continuent d'enseigner. Ils sont sept dans ce cas, avec un doyen qui a 83 ans.

Par ailleurs, le nombre d'enseignants qui ne continuent pas de travailler de manière stable après 65 ans mais acceptent tout de même au moins une activité rémunérée alors qu'ils sont officiellement à la pension est lui aussi en augmentation constante. Il y en a eu 1.126 en 2019-2020 dans l'enseignement flamand, pour remplir 4.252 tâches avec une durée moyenne de 48 jours, principalement dans les écoles primaires.