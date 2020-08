Le "village" de dépistage d'Anvers teste moins de personnes qu’escompté

"Mais il peut y avoir tellement plus de cas différents", explique le médecin urgentiste Jan Stroobants. "Je pense notamment à des gens qui sont en quarantaine à la maison pendant 14 jours, alors que leur premier test était négatif: ils pourraient, par exemple, obtenir un code pour revenir faire un test le 9e jour et si le résultat est à nouveau négatif, ils peuvent sortir à nouveau. Les médecins d'entreprise pourraient obtenir eux-mêmes des codes pour faire tester l'ensemble de l'entreprise. Et si vous devez vous rendre dans un pays où vous avez besoin d'un résultat de test négatif, vous ne devriez pas non plus avoir à passer par le médecin", conclut le médecin anversois.

Il suggère aussi d’augmenter l’automatisation du processus, pour réduire autant que possible la charge administrative. Toutes les instances concernées par le projet de village de dépistage devaient se concerter ce jeudi.