Nous traversons la semaine la plus chaude depuis le début des relevés

La Belgique a vécu entre le 6 et le 12 août la semaine la plus chaude depuis 1833, avec une température maximale moyenne de 33,5 degrés à Uccle. C’est ce que note sur Twitter le météorologue David Dehenauw. Selon lui, la canicule n'est pas encore terminée. Frank Deboosere, météorologue de la VRT, précise que la vague de chaleur actuelle bat celle de 1976, qui fut certes plus longue mais a connu des températures moins élevées.