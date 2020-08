Le deuxième plus grand porte-conteneurs au monde amarré au port d’Anvers

Le HMM Gdansk est le jumeau du HMM Algeciras - le plus grand porte-conteneurs au monde - qui était venu à Anvers en juin dernier. Le porte-conteneurs géant est arrivé tôt ce vendredi matin depuis Hambourg (Allemagne) et a ensuite accosté au Noordzeeterminal vers midi. Le bateau repartira dimanche vers 6h00 du matin, en direction du Royaume-Uni.

"Le navire transporte 24.000 conteneurs. Si on les mettait bout-à-bout, cela ferait une file de 150 km. Entre Anvers et Amsterdam environ", indiquait un amateur à VRT NWS. C’est donc une journée inoubliable pour ceux qui veulent se rendre sur le quai 869 du terminal Mer du Nord dans le port.

Et ces amateurs sont nombreux. Certains font partie de clubs de "spotters" de la Mer du Nord et de l’Escaut occidental. "Nous faisons des photos de petits et grands bateaux. Par semaine, il y a bien cinq jours où l’on peut observer quelque chose d’intéressant", expliquait encore l’un d’eux.