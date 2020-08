Le risque de contaminations moins élevé à l'école que dans le cercle familial

Au final, seul 1% des personnes placées en quarantaine ont développé des symptômes ou ont été testées positives. Il s'agit de 11 membre du personnel (4,7% des membres du personnel en quarantaine) et 36 élèves (0,8% des 4.472 élèves en quarantaine). Le nombre d'infections secondaires dans le cadre scolaire est donc "très faible" comparé à celui constaté dans le cadre familial, qui fluctue entre 10 et 20%.

Enfin, les enfants développent rarement des complications sévères de la maladie. Seuls 267 enfants ont dû être hospitalisés en raison d'une contamination par le nouveau coronavirus, ce qui représente un pourcentage de 1,6% du nombre total de patients hospitalisés en raison du Covid-19. Une admission aux soins intensifs s'est révélée nécessaire pour seulement sept enfants (3%).

À noter que l'étude n'inclut pas les patients atteints de la maladie de Kawasaki, attribuée à la Covid-19. La durée de séjour des enfants à l'hôpital était généralement courte (trois jours en moyenne). Les enfants de moins de trois mois représentaient la plus grande partie de ces hospitalisations pédiatriques. "Cela s'explique probablement par le fait que la fièvre chez ces jeunes enfants est un signal d'alarme et par le fait qu'un test positif dans cette tranche d'âge engendre une plus grande inquiétude", a relevé Frédérique Jacob. La moitié des enfants hospitalisés étaient âgés de moins d'un an, parmi lesquels 70% avaient moins de trois mois.

Aucun décès n'a été rapporté chez un enfant durant la surveillance clinique reprise dans le rapport. Toutefois, le décès d'une fillette de 12 ans a été signalé au cours de la période concernée par ce rapport. Un autre enfant de trois ans est par ailleurs décédé en dehors de la période étudiée, a souligné la porte-parole interfédérale.