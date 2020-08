Orages et pluies tropicales ont causé des inondations locales

L’Institut royal météorologique (IRM) avait annoncé le code orange en prévision de gros orages et de pluies diluviennes, mais aussi de vents violents et de grêle par endroits. Les intempéries se sont finalement surtout manifestées à Wavre, Tirlemont, Hoegaarden et Courtrai.

Les orages sont arrivés en fin d’après-midi sur le pays, s’attaquant d’abord à la province anversoise. Dans les environs d’Olen la foudre a frappé, accompagnée de pluie.

Plus tard dans la journée, c’est le sud-ouest de la Flandre occidentale qui a été touché, et notamment la région de Courtrai. Son hôpital AZ Groeninge a été partiellement inondé, par trois accès différents. Le service des urgences a dû fermer pendant une heure et demie, ses ambulances étant dirigées vers d’autres hôpitaux. Aucune évacuation n’a été nécessaire et ce vendredi les dégâts semblaient limités. Tout avait été nettoyé au bout de quelques heures.